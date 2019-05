Räuber gab Opfern halbe Beute zurück

18-jähriger Rumäne retournierte an einem Tatort 1000 Euro und beim anderen zehn Euro. Gestern wurde er teilbedingt zu 15 Monaten Haft verurteilt.

Der Räuber zeigte bei seinen zwei Überfällen im Dezember 2018 in Dornbirn ein wenig Mitgefühl mit seinen beiden jugendlichen Opfern und gab ihnen an den Tatorten sofort die Hälfe der Beute zurück.

Gedroht

Der 18-Jährige drohte zusammen mit Mittätern bei einem Schnellimbisslokal einem 14-Jährigen mit Schlägen und nahm ihm so 200 Euro ab. Daraufhin weinte der eingeschüchterte 14-Jährige, dem das Geld seines Vaters abgenötigt worden war. Deshalb retournierte der Täter an Ort und Stelle 100 Euro. Mit den erbeuteten 100 Euro bezahlte der Rumäne für sich und seine Kollegen Essen in dem Lokal und kaufte sich hernach Zigaretten. Auch beim Dornbirner Weihnachtsmarkt beging der junge Erwachsene einen minderschweren Raub. Er und ein Mittäter forderten von einem 16-Jährigen Geld. Sie drohten ihm damit, ihn sonst zusammenzuschlagen. Der 18-Jährige nahm dem Opfer so 20 Euro ab und drückte ihm gleich darauf 10 Euro in die Hand. Wegen der zwei Raubtaten und anderer Delikte wurde der unbescholtene und geständige Untersuchungshäftling gestern am Landesgericht Feldkirch zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt. Davon betrug der unbedingte, zu verbüßende Teil fünf Monate. Das Urteil des Schöffensenats unter dem Vorsitz von Richterin Sabrina Tagwercher ist rechtskräftig. Der Strafrahmen für den jungen Erwachsenen belief sich auf null bis fünf Jahre Gefängnis.