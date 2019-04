Rätschtraditon in Vandans

Bei bestem Wetter kündigten 62 Kinder mit den Rätschen das Osterfest an.

VANDANS Bereits zum 15. Mal wurde das Rätschbrauchtum in Vandans gepflegt. Anna-Maria Zimmermann und Evelyn Stoiser gelang es wieder Kinder ab dem Erstkommunionalter zu mobilisieren. 62 Buben und Mädchen waren insgesamt am Karfreitag und Karsamstag 10 Stunden mit ihren Rätschen unterwegs, dieses Mal bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen. Die Gruppenleiter Thomas Schuler und Johannes Stoiser begleiteten die Kinder. „D´Füaß und dÀrma tuan üs weh, weil miar laufen durch die ganz Gme“, so der Spruch der Rätschner beim Sammeln. Ein herzliches Dankeschön der Bevölkerung, die die Rätschkinder mit einem kleinen Beitrag belohnten.