Radweglücke wird geschlossen

Die Marktgemeinde Frastanz nimmt die Anliegen der Fußgänger und Radfahrer im Verkehrskonzept ernst. Als nächstes wird eine Lücke im Radwegnetz nach Feldkirch, die sogenannte „Radwegfalle Felsenau“, geschlossen.

FRASTANZ Bis November soll der neue Radweg in der Felsenau nahe der Autobahnauffahrt fertiggestellt werden. Einstimmig vergab die Gemeindevertretung in der letzten Sitzung die Bauaufträge. Mit dem neuen Radweg sollen zahlreiche gefährliche Situationen der Vergangenheit angehören, die im Kreuzungsbereich an der Einmündung zur L190 und in der anschließenden Engstelle entstanden sind. Der entsprechende Abschnitt ist seit einiger Zeit speziell werktags stark vom beruflichen Ausweichverkehr sowohl in Richtung Liechtenstein (Überfahrt Letze)

als auch Richtung Feldkirch (Schleichverkehr bei Stau auf L190) betroffen.