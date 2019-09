Radweg Lückenschluss Flurstraße wird umgesetzt

Kommende Woche starten rund um den Engel-Kreisverkehr umfangreiche Bauarbeiten, auch der Radweg wird erweitert.

Lustenau. Im Zuge der Bauarbeiten in zur Erneuerung einer Hauptwasserleitung zwischen der Negrellistraße und dem Engelkreisverkehr, wird in der Flurstraße ein neuer 3,00 m breiter und in beide Richtungen passierbarer kombinierten Geh- und Radweg errichtet. „Dieser wird an den bestehenden Übergang Grindelstraße angebunden“, erläutert der Initiator des Projekts Mobilitätsgemeinderat Dietmar Haller. Die Kosten für den Radweg belaufen sich auf rund 150.000 Euro. Die Verkehrssituation beim PKW-Parkplatz südlich des China-Restaurants wird ebenso neu gestaltet, wie der Kreuzungsbereich Flurstraße/Negrellistaße. In der Negrellistraße wird der neue Radweg komfortabel an den bestehenden Radweg entlang des Grindelkanals angeschlossen.