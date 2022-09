Radumleitungen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Pipeline

Bregenz (BRK) - Von September 2022 bis Mai 2023 wird der dritte und letzten Bauabschnitt der Pipeline fertiggestellt.

Konkret werden Radler:innen, die von Bregenz kommend in Richtung Lochau unterwegs sind, auf Höhe des BahnĂŒbergangs Melanie auf die L190 ausgeleitet. Hier steht ihnen im ersten Abschnitt ein Radfahrstreifen und weiterfĂŒhrend ein Mehrzweckstreifen zur VerfĂŒgung. Von Lochau kommend in Richtung Bregenz ist die Ausleitung auf die L190 auf Höhe der alten FĂ€hre ausgewiesen. Auch hier ist ein Radstreifen auf der Landesstraße markiert. FĂŒr FußgĂ€nger:innen steht der Gehweg entlang der L190 bahnseitig in beide Richtungen zur VerfĂŒgung.

Durch die Markierung des Mehrzweckstreifens in Richtung Lochau kommt es in diesem Bereich zu einer Fahrbahnverengung. Um die Verkehrssicherheit fĂŒr den Radverkehr zu erhöhen, wird die erlaubte Höchstgeschwindigkeit fĂŒr den motorisierten Verkehr von 60 km/h auf 30 km/h reduziert. Nach der Kreuzung L190/L1 ist auf der L190 aufgrund des Umleitungsverkehrs eine Geschwindigkeit von höchstens 40 km/h erlaubt. „Die Pipeline stellt einen zentralen Baustein im Radroutennetz des Landes dar“, betonen Zadra und Ritsch. „WĂ€hrend der Bauphase versuchen wir durch die Drosselung der Höchstgeschwindigkeit auf der Landesstraße und die Markierung von Rad- und Mehrzweckstreifen zwar nicht ideale, aber doch ertrĂ€gliche ZustĂ€nde fĂŒr die vielen Radler:innen herzustellen, die tĂ€glich auf der Pipeline unterwegs sind.“

Um die Bauphase fĂŒr FußgĂ€nger:innen und Radfahrer:innen trotz der Bauarbeiten möglichst angenehm zu gestalten, kann die Bahnstrecke Bregenz-Hafen – Lochau-Hörbranz und retour ab sofort kostenfrei, d. h. ohne die Pflicht zur Lösung eines Tickets, benĂŒtzt werden. Diese Regelung gilt aber nur fĂŒr Personen, die an einer der beiden Haltestellen einsteigen. Wer beispielsweise von Dornbirn nach Lochau fĂ€hrt, braucht ein regulĂ€res Ticket fĂŒr die gesamte Strecke. Wer aber etwa mit dem Fahrrad von Hörbranz nach Lauterach pendelt, kann in Lochau-Hörbranz in den Zug einsteigen und bis Bregenz-Hafen gratis fahren (inkl. Fahrradmitnahme). In Bezug auf die Übernahme der Kosten stehen das Land Vorarlberg und die Stadt Bregenz derzeit in Verhandlungen.