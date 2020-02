Radsportverband zeichnete seine erfolgreichsten SportlerInnen aus

Dornbirn (dk). Bei der Jahreshauptversammlung des Vorarlberger Landes-Radsportverbandes in der Inatura in Dornbirn wurden die erfolgreichsten Radsportlerinnen und Radsportler des Landes für ihre Leistungen in der abgelaufenen Saison ausgezeichnet.

Unter den besten RadsportlerInnen auch 11 Athletinnen vom Bludenzer BMX-Sparkassenteam: Laura und Luca Fercher, Fabian Caser, Valentin Muther, Raphael Nachbaur, Leo Hugl, Annika Jäger, Hannah Muther, Bjarne Schedler, Andre Dutczak und Alfred Hugl. Sie sorgten für die Medaillen bei den Österreichischen- und Deutschschweizer Meisterschaften sowie für die besten Platzierungen bei den Europacupläufen und den Weltmeisterschaften. Der ÖAMTC BMX-Club Sparkasse Rätikon Bludenz schließt sich den Gratulationen des Verbandes an.