Radlerglück und Gaumenfreuden

Bludenz (dk). Traumhaftes Spätsommerwetter begleitete kürzlich die diesjährige Vereinsmeisterschaft des ÖAMTC Radfahrclub Sparkasse Rätikon Bludenz-Sektion Renn- und Breitensport.

Während die Damen und Kinder eine überschaubare Strecke von der Fohrenburg über die Tschalenga, Nüziders bis zur BMX-Anlage zu bewältigen hatten, mussten die Herren bei einer größeren Runde über Nenzing, Gais, Thüringen, Ludesch, Nüziders mit Ziel BMX schon etwas kräftiger in die Pedale treten. Als Vereinsmeister 2018 konnten sich schließlich Carmen Angeli bei den Damen und Josef Bickel bei den Herren feiern lassen. Sieger bei den Herren Allg. bis Jg. 1971 wurde Daniel Neyer, in der Klasse Großeltern/Enkel freuten sich Leonie Konzett/Christine Neyer über den Sieg. Einen weiteren Höhepunkt dieser Veranstaltung bildete das von Sektionsobmann Günter Buda mit seinem Team zelebrierte Buffet, welches allgemein Herz und Gaumen erfreute und so zu einem gelungenen Ausklang dieses „Radler-Familientreffs“ führte.