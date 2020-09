Radler genossen Vereins-Picknick

Bludenz (dk). Obmann Günter Buda rief und rund 40 Mitglieder vom ÖAMTC Radfahrclub Sparkasse Rätikon Bludenz-Sektion Renn- und Breitensport folgten seiner Einladung zum diesjährigen Vereins-Picknick.

Ursprünglich waren an diesem 30. August zwei Vereins-Veranstaltungen geplant: Das traditionelle vereinsinterne Radrennen und das anschließende Picknick. Doch Petrus öffnete an diesem Sonntag weit seine Schleusen und ließ das Radrennen im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fallen. Doch die Radler ließen sich davon nicht entmutigen und gaben sich mit Freude dem Picknick im BMX-Clubheim hin, wobei lukullische Genüsse die Gaumen verwöhnte und aufgestauter Informationsbedarf nach dem langen, coronabedingten Lock-down ausgiebig gedeckt wurde. Ein Dank gebührt allen, die an der Organisation dieses Festes beteiligt waren. Fazit: Ein gelungener Nachmittag, der sich bis in den Abend hinzog und einmal mehr den großen Zusammenhalt der Radlerfamilie unter Beweis stellte.