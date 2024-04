Radballer räumten beim Finale ab

Dornbirns Radballer holen sich insgesamt sieben Medaillen bei der Landesmeisterschaft.

Wie schon bei der zweiten Runde musste das Dreiergespann Dornbirn 6 (Elias Nessler, Daniel Wiesbauer, Kilian Hagen) auch in der dritten Runde krankheitsbedingt pausieren. Das Damenteam Amelie Rusch und Frieda Rümmele (Dornbirn 7) zeigte abermals eine Leistungssteigerung. Sie verlangten den Gegnern alles ab und schrammten nur hauchdünn an weiteren Punkten vorbei. Sie beendeten die Landesmeisterschaft auf dem fünften Rang. Punktgleich mit Höchst ging Dornbirn 4 (Bartholomäus Hagen/Dominik Schwarzmann) in die letzte Runde. Das alles entscheidende Spiel gegen Höchst verloren sie zwar klar, dennoch gewannen sie alle anderen Partien und sicherten sich so noch die Silbermedaille. Dornbirn 5 (Noel Ofner/Theo Kopecny) konnten mit einem Punktgewinn gegen ihre direkten Konkurrenten aus Sulz schließlich den vierten Platz absichern.

In der Elite-Kategorie gehörten am Ende alle ersten drei Plätze dem RV Dornbirn. Die Favoriten Patrick Schnetzer/Stefan Feurstein (Dornbirn 1) gewannen all ihre Spiele und siegten so vor Dornbirn 2 (Pascal Fontain/Patrick Köck) und Dornbirn 3 (Markus Bröll/Jürgen Türtscher).

Der RV Dornbirn blickt stolz auf eine erfolgreiche Landesmeisterschaft 2024 zurück. „Für unseren Verein waren zehn Mannschaften mit 21 Sportlern am Start. Wir freuen uns über sieben Medaillen und insgesamt 103 erspielte Punkte“, so Stefan Feurstein. Bevor es in die Sommerpause geht, findet am Samstag, 20. April in der der VS Leopold noch die zweite Runde der Österreichischen Meisterschaft (zugleich WM-Qualifikation) in der Elite statt. Zudem spielen Patrick Schnetzer und Stefan Feurstein noch ihren ersten Weltcup in dieser Saison, welcher am Samstag, 4. Mai in Mosnang (Schweiz) ausgetragen wird. (cth)