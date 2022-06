Radball WM 2022 so gut wie gebucht

Die Dornbirner Radballer wurden ihrer Favoritenrolle gerecht.

Hohenems/Dornbirn. Nur eine Woche nach dem Europameistertitel im Radball durch Patrick Schnetzer und Stefan Feurstein konnten sich die beiden bei der zweiten Runde der Österreichischen Meisterschaft am vergangenen Wochenende wieder einmal dem Heimpublikum präsentieren. Gespielt wurde in der Radlerhalle Hohenems die zweite Runde der 1. und 2. Liga, Veranstalter war der RV-Dornbirn.

Schnetzer und Feurstein zeigten in allen ihren Spielen weshalb sie aktuell die Nummer Eins im Radball sind. Mit starkem Angriffsspiel und einer sicheren Verteidigung konnten sie alle Spiele klar gewinnen und liegen in der Gesamtwertung mit dem Maximum von 30 Punkten bereits elf Punkte vor dem ersten Verfolger. Dieser erste Verfolger ist aktuell die Mannschaft von Dornbirn 2 mit Pascal Fontain und Patrick Köck. Knapp dahinter lauert aber bereits die Mannschaft von Sulz 1 mit Kevin Bachmann und Michael Welte. „Es gibt hier sicherlich noch einen harten Kampf um den zweiten Platz“, ist sich Michael Eiler Sparte Radball vom RV Dornbirn sicher.

Die weiteren Mannschaften von St. Pölten 1, Sulz 2 und Dornbirn 3 liegen schon etwas abgeschlagen auf den Plätzen Vier bis Sechs. Diese Mannschaften trennen allerdings auch nur zwei Punkte und es gibt hier in der dritten Runde ebenfalls noch einen harten Kampf um den vierten Startplatz im ÖM-Finale. Platz Fünf und Sechs spielen dann in der Abstiegsrunde.

Auch in der 2. Liga wurde die zweite Runde ausgespielt und auch hier hat sich eine Dornbirner Mannschaft bereits klar an die Spitze gesetzt. Dornbirn 4 mit Mathias Burtscher und Markus Bröll gewannen ebenfalls alle ihre bisherigen Spiele und liegen mit dem Maximum von 24 Punkten klar in Führung. Bei einem Vorsprung von acht Punkten und nur noch maximal zwölf Punkten die zu holen sind, ist auch ihnen der Meistertitel kaum noch zu nehmen. (cth)