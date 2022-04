Rad-Gipfel: Hoher Anteil des Radverkehrs in Vorarlberg

Im Wiener Rathaus ist am Montag ein Abkommen für eine Radverkehrsinitiative unterzeichnet worden, mit dem Bund, Länder und Gemeinden die Stärkung dieser Mobilitätsform erreichen wollen.

Wie Gewessler betonte, erlebt Radfahren einen Boom. Mit verweis auf die aktuelle Situation in der Ukraine hob sie zudem hervor, dass man dabei keine fossilen Ressourcen benötige: "Radfahren ist eine Art der Mobilität, die ganz ohne russisches Erdöl auskommt." Gemeinsam mit Wiens Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ), der Vorarlberger Mobilitätslandesrat Daniel Zadra (Grüne) und Gemeindebundpräsident Alfred Riedl bekräftigte sie, dass man die Rad-Offensive gemeinsam umsetzten möchte.

Wiens Stadträtin Sima berichtete über das kürzlich präsentierte Radwege-Ausbauprogramm. Allein heuer seien 44 neue Projekte geplant, hob sie hervor. Amtskollege Zadra verwies auf den im Bundesschnitt sehr hohen Anteil des Radverkehrs in Vorarlberg - und zeigte sich erfreut, dass nun ein weiterer Gang hochgeschaltet werde, wie er es formulierte. Gemeindebundchef Riedl lobte Investitionen in den Radverkehr unter anderem als Stärkung des regionalen Handels, da jene, die mit dem Rad unterwegs seien, eher bei Geschäften in den Orten einkaufen würden.