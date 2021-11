Das Quartett spielt am Sonntag, den 7. November 2021 um 17.00 Uhr in der Villa Falkenhorst in Thüringen.

Das „Raclette Quartett“ ist ein 2018 gegründetes Hornquartett - die vier jungen Musikerinnen und Musiker aus vier verschiedenen Ländern, alle vielfach mit ersten Preisen in den jeweils wichtigsten nationalen Wettbewerben ausgezeichnet, studieren an der „Hochschule für Musik und Theater München“ bei Prof. Johannes Hinterholzer.

Das Ensemble startete gleich nach der Gründung durch, erarbeitete sich zielstrebig ein Repertoire und wurde schon bald zu Auftritten nach Österreich, Deutschland und Italien eingeladen. Der Gewinn des „11. Internationalen Jan Koetsier Wettbewerb“ im Oktober 2019 in München stellte einen ersten Höhepunkt ihrer akribischen Teamarbeit dar, bei dem das Ensemble erstmals international reüssieren konnten. Zudem wurden sie ebendort auch mit dem begehrten Sonderpreis des Bayrischen Rundfunks bedacht.

Auffällig ist die sehr bewusst gewählte Besonderheit des Raclette Quartetts mit keiner fixen Zuteilung der Stimmlagen zu spielen. Von Stück zu Stück wird entschieden, wer welchen Part übernimmt. Das bringt nicht nur Abwechslung für die Ausführenden, sondern fördert das musikalische Können und gegenseitige Verständnis und ist nicht zuletzt gelebte Gleichberechtigung. Dieser Teamgeist ist bei ihren Live-Auftritten besonders gut spürbar. Nach dem Motto, immer einen Schritt voran und den Horizont erweitern, variieren sie auch bei den Instrumenten und setzen sich zudem intensiv mit den Eigenheiten des Spiels von Naturhörnern und Wagnertuben auseinander.

Bei so viel Freude an der Vielfalt der Musik ist es nicht überraschend, dass sich das Ensemble auf keine Stilrichtung oder Epoche spezialisieren oder sogar fixieren möchte. Das Raclette Quartett präsentiert in der Villa Falkenhorst ein fantastisches Programm mit Werken von Doppelbauer, Bozza, Bizet, Mozart, Bruckner u.v.m.

Reservierung unter www.falkenhorst.at