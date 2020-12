Raab zu Anti-Terror-Paket: "Voller Kampf in allen Bundesländern"

Nach der Veröffentlichung des neuen Anti-Terror-Pakets war Integrationsministerin Susanne Raab zu Gast in "Vorarlberg live".

Eine Woche nach dem Attentat in Wien Anfang November hat die Regierung angekündigt ein Maßnahmenpaket gegen den Terrorismus vorstellen zu wollen. Am Mittwoch wurden die Pläne im Ministerrat konkretisiert. Über einige Teile des Gesetzespakets werde noch diskutiert, sagt Integrationsministerin Susanne Raab am Mittwochnachmittag in "Vorarlberg live".

Erweiterung 2021

Vorarlberg Vorreiter bei Integration

In Österreich werde in allen Bundesländer mit voller Kraft gegen den Terrorismus und den politischen Islam gekämpft - so auch in Vorarlberg. Der Attentäter von Wien war nachweislich kurz vor der Tat noch im schweizerischen Winterthur, die Reise in die Bundeshauptstadt führte damit wahrscheinlich auch durch das Ländle. Raab sagt im Interview, dass es derzeit keine unmittelbare Tätigkeit in Vorarlberg gebe und lobt die Integration im Land.