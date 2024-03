Qulia - am Samstag, 23. März in Schruns

In der Kulturbühne Schruns findet diesen Samstag das Konzert der Band Quila um 20:00 Uhr statt.

Die Band Qulia vereint in ihren Liedern Elemente von Pop, Blues, Soul, Jazz und Funk.

In persönlichen, englischen Texten der Sängerin Julia Sinz (Vorarlberg) werden Menschlichkeit, Schmerz, Liebe und tiefgründige Fragen an das Leben behandelt. Spielerisch setzt sie ihre soulige Stimme in den Liedern ein.