Quereinsteiger wird neuer Präsident von FC Hard

Ein Geschäftsmann übernimmt die Agenden des Fußball Vorarlbergligaklub.

Wechsel an der Führungsspitze beim Traditionsverein Maldoner Elektrotechnik FC Hard. Bei der ordentlichen Jahreshauptversammlung wurde Quereinsteiger und Immobilienmakler Markus Mistura einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. In den letzten fünf Jahren kümmerte sich der neue „Boss“ von FC Hard vor allem im Marketingbereich um neue kleinere und größere Sponsoren zu finden. Auch bei diversen Veranstaltungen des Klubs aus der Bodenseegemeinde wie das Duck Race, Zeltfest im Waldstadion, Seehallencup oder internationale Nachwuchsturniere hat Mistura einen großen Anteil am Erfolg. Es soll eine längerfristige Funktion als neuer Präsident werden. „Ich bin ein Visionär. Die Etablierung der ersten Kampfmannschaft in der Vorarlbergliga mit möglichst vielen Eigenbauspielern ist das große Ziel. Allerdings liegt mir der Nachwuchs sehr am Herzen, das ist unsere Zukunft. Aber die Mitarbeit von neuen ehrenamtlichen Funktionären steht im Fokus und da gibt es schon positive Signale“, so Markus Mistura. Mit Obmann Markus Gritschacher, Finanzreferent Robert Schneider und Schriftführer Arthur Kleiner stehen dem neuen Präsidenten eine altbewährte Crew zur Seite.