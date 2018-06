Quer durch die Mittelschule Mäder

Die Öko-Mittelschule Mäder feiert sein 20-jähriges Bestehen und lädt am kommenden Samstag zum Jubiläum ein.

Mäder Seit der Eröffnung der Schule im Jahr 1998 wurde der Schwerpunkt in Mäder auf Ökologie gesetzt. Die Schule ist dabei bereits seit dem ersten Jahr “Klimabündnisschule” und Mitglied beim “Ökolog”. 2003 erhielt die Schule auch das Österreichische Umweltzeichen und ist somti Vorreiter in diesem Bereich.

Am kommenden Wochenende lädt die Mittelschule in Mäder nun zum großen Jubiläumsfest. Unter dem Motto „Quer durch“ (alle Fächer, Jahrgänge, Themen, Schulstufen, Schuljahre) sind alle Eltern, Angehörige, ehemalige Schüler sowie Interessierte aus nah und fern nach Mäder eingeladen. Start ist um 14 Uhr in der Turnhalle mit einer Eröffnungsfeier und Vorstellungen der Schüler. Um 14.30 Uhr startet ein Postenlauf („Schulrallye“) für alle Interessierten, wobei auf alle Absolventen Preise warten. Die Schule ist für den Postenlauf und für den Besuch der Ausstellungen von ca. 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet – anschließend „Dämmerschoppen“ und gemütliches Beisammensein im Schulhof. MIMA