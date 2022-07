Quartiersentwicklung Mariahilf wird in Bälde fortgesetzt

Bregenz (BRK) – In die Quartiersentwicklung im Bregenzer Stadtteil Mariahilf kommt neuer Schwung.

So zumindest könnte man jenen Grundsatzbeschluss interpretieren, den die Mitglieder des Stadtrates am 5. Juli getroffen haben. Dies teilte Bürgermeister Michael Ritsch nach der Sitzung mit.

In den vergangenen Jahren wurden aufgrund diverser Erhebungen und Planungen bereits einige verkehrsberuhigende Maßnahmen entlang der Mariahilfstraße in Bregenz gesetzt. Dazu zählt unter anderem die Einrichtung einer Begegnungszone. Weil die bisherige Umsetzung aber noch keine ausreichende Wirkung zeigt und die Freiräume vor dem Kindergarten und der Kirche unbedingt stärker in die Neuorientierung einbezogen werden müssen, soll es in absehbarer Zeit einen weiteren kooperativen Planungsprozess unter Berücksichtigung aller notwendigen Belange geben.