Quartiersentwicklung als Gemeinschaftsprojekt

Bludenz. Gemeinsam Lebensraum planen – das ist der Grundgedanke des Mitte Mai gestarteten Planungsprozesses für den Quartiersentwicklungsplan in Brunnenfeld, Bings und Radin.

Mitreden, mitdenken, mitbestimmen – das sind die Grundsteine für die zukünftige Entwicklung der Ortschaften Stallehr, Bings, Brunnenfeld und Radin. Die intensive bauliche Entwicklung, die Bludenz in den letzten Jahren erlebt hat, erreicht in zunehmendem Maße auch die umliegenden Parzellen. Mit dem nun gestarteten Prozess „SBBR 2030 - gemeinsam Lebensraum planen“ soll in betreffenden Wohngebieten ein qualitätsvolles Wachsen und Verdichten möglich gemacht werden. Ziel dabei ist es, dass die bestehende und die neue Bebauung bestmöglich miteinander verwoben werden und so eine gute und lebendige Nachbarschaft entsteht.

„Für die Gestaltung und die Bedürfnisse vor Ort sind die Menschen, die hier wohnen und arbeiten die echten Experten. Daher ist es außerordentlich wichtig, dass wir die Bewohnerinnen und Bewohner bei der Entwicklung ihres Lebensraumes in den Entstehungsprozess miteinbeziehen“, so Bürgermeister Mandi Katzenmayer.

In Form eines Fragebogens soll die Bevölkerung hier selbst zu Wort zu kommen und ihre Gedanken und Ideen zur Lebensraumgestaltung mitteilen. Die Themengebiete wurden dabei von der Stadtplanung der Stadt Bludenz und der Gemeinde Stallehr in Zusammenarbeit mit ExpertInnen aus den Bereichen Architektur, Raumplanung, Landschaftsplanung oder auch Gemeinwesenarbeit erarbeitet. Der so entstandene Fragebogen ergeht an alle Personen im Gebiet über 15 Jahren. Die gesammelten Ergebnisse werden anschließend ausgewertet und sollen im Herbst im Rahmen eines Dämmerschoppens in den jeweiligen Ortsteilen präsentiert werden.