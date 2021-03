Quartier Kreuzfeld im Zeichen des Aufbruchs

Offizieller Spatenstich für Kindergarten und Gebietsentwicklung.

Altach. Vor wenigen Wochen erfolgte der Start zum rund 7,8 Millionen schweren Projekt Kindergarten Kreuzfeld, nun wurde auch der förmliche Teil mittels offiziellen Spatenstichs nachgeholt. Bürgermeister Markus Giesinger, Vizebürgermeistern Susanne Knünz-Kopf, auch verantwortliche Obfrau des Sozial – Familienausschusses, Sozialzentrum Geschäftsführer Christoph Sutter und Kindergartenkoordinatorin Verena Samson begrüßten den verantwortlichen Architekten Sven Matt sowie Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink: „Das Projekt und der offizielle Start ist ein Zeichen der Hoffnung, der Zuversicht und des Aufbruchs“, lobte Schöbi-Fink den Mut der Gemeinde Altach den Kindergartenneubau auch in herausfordernden Zeiten in Angriff zu nehmen und überbrachte die guten Nachrichten des Landes in Form einer 30 Prozent Förderung der Errichtungskosten. Auf dem rund 16.000 Quadratmeter großen Areal Kreuzfeld ist der Kindergarten gleichzeitig auch der Startschuss für eine mehrjährige Quartiersentwicklung.