Quartier am Illufer nimmt Gestalt an

In Gisingen entstehen Mietwohnungen und Büroflächen.

Feldkirch Direkt neben dem Eurospar in der Hämmerlestraße in Feldkirch-Gisingen entsteht mit dem Bau des Quartiers „Illufer“ eines der größten Wohnbauprojekte der Ortsgeschichte. Das verantwortliche Bauunternehmen, die F. M. Hämmerle Holding AG, errichtet den Baukomplex in mehreren Abschnitten. Im Herbst letzten Jahres wurde das erste Gebäude fertiggestellt und die Wohnungen ihren Mietern übergeben. Nun werden bis zum Herbst 2019 auf einer Fläche von 6000 Quadratmetern weitere drei Gebäude mit über 70 Wohnungen in unterschiedlichen Größen sowie insgesamt 400 Quadratmeter Büro- und Praxisflächen gebaut.