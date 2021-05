Quartararo in MotoGP auch in Le Mans auf Pole Position

Gewinnt ein Franzose den GP in Le Mans? Fabio Quartararo hat sich jedenfalls in die beste Ausgangsposition gegen die Ducatis und seine Yamaha-Kollegen gebracht. Und da lauert auch noch Marc Marquez auf seiner Honda.

Der Franzose Fabio Quartararo hat am Samstag in Le Mans seine dritte Pole Position in der MotoGP-Klasse der Motorrad-WM en suite geholt.