Qualmender Sack mit Grillkohle löste Brand in Kellerabteil aus

Eine Feldkircher Wohnanlage in der Naflastraße war am Sonntagnachmittag Ort eines Feuerwehreinsatzes.

Am Sonntag gegen 16.25 Uhr nahm ein 52-jähriger Mann in einer Wohnanlage in Feldkirch einen Holzkohlengrill in Betrieb und stellte den Kohlesack neben den Grill. Dadurch dürfte ein angeheiztes Kohlestück unbemerkt in den Kohlesack gefallen sein, den der 52jährige im Anschluss an das Grillen in das Kellerabteil seiner Wohnung stellte.