Qual der Wahl! Alle Kaderspieler sind einsatzbereit

Letzter Test und Generalprobe vor dem Ländlederby der Rothosen auf Naturrasen gegen Eschen/Mauren

Eine Woche vor dem Frühjahrsstart in der 2. Liga mit dem Ländle-„Kracher“ SC Austria Lustenau gegen FC Mohren Dornbirn am Freitag, 21. Februar, 19.10 Uhr, Planet Pure Stadion, bestreiten die Rothosen ihren sechsten und letzten Test. Am Samstag, 15. Februar, 10.30 Uhr, Stadion Birkenwiese auf dem Hauptspielfeld auf Naturrasen, trifft die Elf von Trainer Markus Mader auf den liechtensteinischen Klub USV Eschen/Mauren mit Trainer Erik Regtor. In der Mannschaft vom Fürstentum Liechtenstein stehen mit Alexander Petkovic, Szilard Pecseli, Stefan Sonderegger, Simon Kühne, Felipe Dorta, Sefa Gaye und Batuhan Toplu, aktuell Neunter in der 1. Liga der Schweiz (vierthöchste Spielklasse der Eidgenossen) viele Vorarlberger Fußballer.