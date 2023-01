Quadro Ernst im Einsatz für neuen sozialen Zweck

Der Feldkircher Entertainer hat eine neue Aufgabe gefunden.

RANKWEIL. Schon fast fünf Jahrzehnte lang stellt sich der Feldkircher Quadro Ernst in den Dienst der guten Sache und sammelt Spenden für soziale Vereine und notleidende Menschen. Zum 50-Jahr-Jubiläum im Jahr 2024 seines ehrenamtlichen Wirken wird der Feldkircher Quadro Ernst ein großes Festgeben. 50.000 Euro hat Quadro Ernst für den Verein Netz für Kinder gesammelt, mehrere diverse Benefizveranstaltungen beispielsweise für die Lebenshilfe Vorarlberg, Kinder in Gomel oder hilfsbedürftige Menschen in finanzieller Natur großartig unterstützt, das sind die Fakten rund um Quadro Ernst.

Jetzt ließ er die Katze aus dem Sack. Seit wenigen Monaten organisiert Quadro Ernst Spenden für die „Schmetterlingskinder“. Rund dreißig Schmetterlingskinder leben in Vorarlberg mit einer unheilbaren, schmerzvollen Hauterkrankung, genannt Epidermolysis bullosa. Betroffene Kinder bezeichnet man als Schmetterlingskinder, weil ihre Haut so verletzlich ist wie die Flügel eines Schmetterlings. Weil bestimmte Eiweißstoffe fehlen oder nicht richtig ausgebildet sind, sind die Hautschichten nicht richtig miteinander verbunden. Die Haut bildet schon bei geringen, alltäglichen Belastungen Blasen, die sich entzünden können, wund werden und unter Schmerzen verbunden werden müssen. Es gibt aber erste erfolgsversprechende Meldungen aus der Gentherapie, dass die Krankheit durch Genbehandlung und Verpflanzung von Haut heilbar werden könnte. Seit 2005 gibt es in Salzburg auf dem Areal des Universitätsklinikums eine hochspezialisierte Anlaufstelle für Kinder mit Epidermolysis bullosa.

Nach nur einer kurzen Zeit hat Quadro Ernst einen Scheck in Höhe von 4000 Euro an Dr. Werner Benzer aus Feldkirch überreicht und kommt der EB-Selbsthilfegruppe Salzburg als auch der Spezial-Abteilung für EB am Krankenhaus Salzburg zugute. „Ich will etwa 25.000 Euro an Spenden für die Schmetterlingskinder erreichen“, sagt Quadro Ernst. Die größte Spendensumme kommt mit 750 Euro von den Spielern der Altherren von RW Rankweil und dem Tennisclub Rankweil. Seit sechs Jahren bringen die beiden Rankweiler Vereine RW Rankweil und TC Rankweil zum Beginn des neuen Jahres ein Tennisturnier zur Austragung und der Reinerlös kommt einem sozialen Zweck zugute. Weitere Spender und Unterstützer von den 4000 Euro sind Simon Scherl vom Restaurant Marktplatz Rankweil und Fabian Sturn von FS Metalltechnik Rankweil. Weitere Events für die „Schmetterlingskinder“ mit dem Sitz in Salzburg sind von Feldkircher Quadro Ernst schon in Planung und werden möglichst bald schon umgesetzt.