Quadro Ernst im Dauereinsatz für sozialen Zweck

Der Feldkircher Entertainer setzt sich für das Projekt "Schmetterlingskinder" ein.

FELDKIRCH/RANKWEIL. Knapp fünf Jahrzehnte stellt sich der Feldkircher Quadro Ernst alias Ernst Robol in den Dienst der guten Sache und sammelt Spenden für soziale Vereine und notleidende Menschen. Seit diesem Jahr hat der Entertainer einen neuen sozialen Zweck gefunden, dem er helfen möchte – Schmetterlingskinder. Von Epidermolysis bullosa (EB) Betroffene bezeichnet man auch als Schmetterlingskinder, da ihre Haut so verletzlich ist, wie die Flügel eines Schmetterlings. Schon durch sanfte Berührung oder unachtsame Bewegungen können schmerzhafte Blasen entstehen, die sich entzünden können, wund werden und zu starken Schmerzen führen. Rund dreißig an der unheilbaren Hauterkrankung erkrankte Kinder leben in ganz Vorarlberg. Seit 2005 gibt es in Salzburg auf dem Areal des Universitätsklinikums eine hochspezialisierte Anlaufstelle für Kinder mit Epidermolysis bullosa.

Quadro Ernst konnte schon zum zweiten Mal in nur kürzester Zeit im Restaurant Marktplatz Rankweil einen Scheck in Höhe von 5070 Euro an Dr. Werner Benzer aus Feldkirch überreichen. 4000 Euro hat Ernst Robol schon Anfang dieses Jahres an das gleiche Projekt übergeben. Der Betrag kommt wieder der EB-Selbsthilfegruppe Salzburg als auch der Spezialabteilung für EB am Krankenhaus Salzburg zugute. „Fast die Hälfte von meinem Ziel an der großen Spendensumme von 25.000 Euro für die Schmetterlingskinder wurde schon erreicht. Das macht mich schon richtig stolz und die Unterstützung von Firmen und privaten Menschen ist diesbezüglich Klasse“, erklärt Quadro Ernst. Die großzügigsten Spender mit je 500 Euro waren diesmal das Gasthaus Sonne Rankweil und das Restaurant Schattenburg Feldkirch. Weitere große und kleine Spender und Unterstützer sind Simon Scherl vom Restaurant Marktplatz und Weltladen Frastanz mit Norbert Hauser und Gattin Waltraud. „Ich bin gerne bereit die Kinder denen es nicht so gut geht finanziell zu unterstützen. Das Spenden ist aber nur ein kleiner Trost für die kranken Kinder“, sagt Restaurant Marktplatz Geschäftsführer Simon Scherl. Im Weltladen Frastanz steht auch eine Spendenbox zugunsten der Schmetterlingskinder bereit. Terminisiert wurde bereits die nächste Scheckübergabe für die Schmetterlingskinder. Am Sonntag 21. Mai ab 11 Uhr wird im Rankweiler Hof im Rahmen eines verlängerten Frühschoppen und einer Abordnung der Stadtmusik Feldkirch der nächste Scheck feierlich übergeben. Extra aus Salzburg wird Oberärztin Anja Diem vom KH Salzburg zu diesem Anlass erwartet.VN-TK