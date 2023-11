Purzelbaum Gruppe Bludenz startet wieder

Bludenz. Die beliebten Purzelbaum-Treffen finden ab Jänner wieder in den Räumlichkeiten der Elternberatungsstelle Grete-Gulbranssonweg in Bludenz statt.

Das Angebot, welches vom Katholischen Bildungswerk und dem Land Vorarlberg unterstützt wird, richtet sich ab Jänner an die Kleinsten von 0-1 Jahren und ab Februar an die 1-3 jährigen.

In den Purzelbaum Gruppen Bludenz treffen sich Mütter und Väter in gemütlicher, kindgerechter Atmosphäre mit Babies und Kindern im Alter von 0–1 und 1-3 Jahren. An jeweils zehn Vormittagen stehen Spiel und Spaß auf dem Programm.