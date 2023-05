Pure Freude und Kinderlachen

Der Verein Weihnachtsengel veranstaltete auch dieses Jahr wieder ein Kinderfest, bei dem gespielt, gelacht und jede Menge entdeckt werden konnte.

Dornbirn Das große Areal der Emma & Eugen Arena in Dornbirn Haselstauden verwandelte sich am Samstag zu einem wahren Spieleparadies für Kinder. Grund dafür: Der Verein Weihnachtsengel lud bereits zum zweiten Mal zum „Fest der Freude“, bei dem Kinder an verschiedenen Stationen spielen konnten und ihren ganz persönlichen Wunsch mit einem bunten Luftballon in den Himmel schicken durften.

Kinder in den Mittelpunkt stellen

„Viele Kinder haben mich gefragt, ob es auch dieses Jahr wieder so ein tolles Fest für Kinder geben wird. Und nachdem das Fest der Freude im vergangenen Jahr derart positive Wellen geschlagen hat, war für uns alle klar, dass wir es gerne wieder machen“, sagte Sandra Antoniazzi vom Verein Weihnachtsengel. Dank zahlreicher Sponsoren für dieses Event stand dem Fest der Freude nichts mehr im Weg. Bevor die Kinder an den Stationen spielen konnten, erhielten sie vom Weihnachtsengel-Helfer Reinhard Thoma eine Medaille auf einem Podest überreicht. Er begrüßte jedes Kind persönlich. „Schön, dass du heute da bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag auf dem Fest“, sagte er und hängte Kind für Kind die Medaille um.

Welt aus Kinderaugen sehen

Das Fest bot den Kindern viele Attraktionen, so konnten Pferdeliebhaber mit der Kutsche eine ausgiebige Ausfahrt genießen und Traktorfans mit einem großen Traktor mitfahren. Die Feuerwehr Dornbirn lud zum Wasserzielschießen mit dem Feuerwehrschlauch ein, die Dornbirner Stadtpolizei zeigte ihre Arbeit, Ballspiele, Frisurenflechten, Tattoos aufkleben, ein lustiges Erinnerungsfoto an der Foto-Box machen, bei der Waldabenteuer-Station sein Geschick zeigen, Preise am Tombola-Stand gewinnen oder den Auftritten der vielen Live-Acts zuhören und die coolen Moves der Dance Art School und Soul Box zu bestaunen.

Wünsche in den Himmel steigen lassen