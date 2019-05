Puppentheater auch für die kleinen Besucher

Hohenems. Die Hälfte der 14 Produktionen beim heurigen Puppentheaterfestival, das vom 23. bis zum 31. Mai – größtenteils im Löwensaal – über die Bühne geht, hat die Intendantin Susi Claus als großes Theater für kleine Leute konzipiert.

Die erste Kindervorstellung am morgigen Freitag, die „Bremer Stadtmusikanten“ in der frischen Interpretation von Rike Schuberty, ist eine Österreich-Premiere. Und als Vorarlbergpremiere bringt „Das Weite Theater Berlin“ am Samstag, 25. Mai, die Kindervorstellung des Bilderbuchklassikers „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“. Die Sonntagsmatinee mit Brunch am 26. Mai sowie die Montags-Schülervorstellungen bestreiten der frühere Intendant Pierre Schäfer und Leonie Euler mit der zauberhaften Marionettenproduktion „Irgendwo ein Licht“ – einem Märchen frei nach H.C. Andersen.