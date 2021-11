Puppen zum Leben erwecken

Beim Lustenauer Marionettentheater entstehen wahre Kunstwerke an Marionettenpuppen.

Lustenau Edith Hämmerle hält die Fäden fest zusammen. An ihrer Hand hängt die neue „Kleine Hexe“ an langen Fäden, die als erste Figur für das gleichnamige Stück im kommenden Jahr bereits fertig gestellt ist. Auf und ab, hin und her bewegt sich die kleine Hexe. Ihr wurde bereits Leben eingehaucht. Auch die Bühnenbilder sind liebevoll gezeichnet worden und laden die Betrachter dazu ein, in die wundersame Welt dieser Geschichte von Otfried Preußler einzutauchen. „Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr unser Stück aufführen können“, erzählt die Obfrau des Marionettentheaters Edith Hämmerle.

Unikate in Handarbeit herstellen

Im Keller des Kindergarten Wiesenrains haben die Marionettenspieler ihren Bastel- und Werkraum. Dort wird gesägt, geschleift, geschnitzt und den Puppen das Leben eingehaucht. Hier entstehen Unikate an Marionettenfiguren, die von Kopf bis Fuß von ihnen eigens geschaffen werden. Keine Puppe gleicht der anderen. Auch die Gesichter weisen richtige Charakterzüge auf. Für das Stück „Die kleine Hexe“ benötigen die Vereinsmitglieder insgesamt 23 Figuren. „Vor uns liegt noch etwas Arbeit“, stellt Hämmerle lächelnd fest. Doch nun herrscht Probepause, da sich ihr Probelokal in einer alten, ungeheizten Stickerei im Dorf befindet. „Sobald es wärmer wird, starten wir.“

Jedes Stück bringt neue Puppen mit sich

Für jedes Theaterstück erschaffen die Schauspieler komplett neue Puppencharaktere. „Das ist zeitintensiv, deshalb führen wir lediglich alle zwei Jahre ein neues Stück auf. Gut 60 Stunden brauchen sie für eine Marionettenpuppe. Da sind handwerkliches Geschick und viel Leidenschaft gefragt. Aus weichem Holz setzen sie die Puppe zusammen. „Wir stellen Gliedmaßen und Gelenke her und schauen, dass alles an der Puppe beweglich ist, damit wir am Ende möglichst realitätsnahe Bewegungen mit ihnen machen können“, erklärt Hämmerle. Sie zeigt stolz mit Schauspielkollegin Edith Bösch, was dafür alles benötigt wird.

Handwerk angeeignet

Hämmerle hat vor rund 30 Jahren einen Puppenbauerkurs in Augsburg besucht, dem Mekka des Marionettentheaters. Die Leidenschaft dafür hat sie nicht mehr losgelassen, weshalb sie seit diesem Zeitpunkt im Verein schauspielert und Puppen herstellt. Auch Schauspielkollegin Edith Bösch ist seit 20 Jahren aktives Mitglied. Für die zwei und die weiteren zwölf Vereinsmitglieder gibt es nichts Schöneres als die strahlenden Kinderaugen, bei Vorstellungsbeginn zu sehen. „Das macht mich glücklich“, so Bösch.

Professionelles Arbeiten