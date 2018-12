Punsch, Kekse, Krippe und vieles mehr

Stimmungsvolles Ambiente beim verschobenen Schwarzacher Weihnachtsmarkt.

Es hat sich durchaus gelohnt, den beliebten Weihnachtsmarkt rund um die Kirche vom ursprünglich angedachten zweiten Adventsonntag um eine Woche zu verschieben. Der Sturm damals hätte eine Durchführung nicht zugelassen, wie das Organisationsteam vom „Schwarzacher Netz“ betonte. Trotz des einen oder anderen kurzen Nieselregens folgten hunderte Besucherinnen und Besucher der neuerlichen Einladung und genossen wenige Tage vor Weihnachten das romantische Marktambiente an den vielen Ständen mit allerlei Kulinarischem sowie Christbaumschmuck, Basteleien, Glasarbeiten, Holzwaren, Weihnachtskeksen oder Likören. Umrahmt wurde der Weihnachtsmarkt durch Auftritte verschiedener Jungmusikergruppen, die mit Adventsliedern für heimelige Stimmung sorgten. Die große Krippe samt Schafen und kleinen Lämmchen lockte natürlich die kleineren Marktbesucher genauso an wie die Lesungen von Weihnachtsgeschichten in der Volksschule. Übrigens: Den Erlös des Marktes nützt der gemeinnützige Verein dafür, bedürftigen Schwarzacher Familien und auch Einzelpersonen treffsicher unter die Arme zu greifen.