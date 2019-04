Punktgewinn bringt Klassenerhalt

Feldkirchs Handballherren erarbeiteten sich nach einem durchwachsenen Unentschieden gegen den VFL Kirchheim den Verbleib in der Landesliga.

Nachdem sich Uhingen-Holzhausen am Sonntagnachmittag gegen den Tabellenführer TV Altenstadt klar geschlagen geben muss, können die Blau-Weißen nicht mehr vom elften Platz verdrängt werden und bleiben so ein weiteres Jahr in der Landesliga.

In Halbzeit 2 musste die Mannschaft von Zoltan Balogh ein anderes Gesicht zeigen – 19 Tore in einer Halbzeit waren einfach zu viel. Trotz einem vier Tore Rückstand in der 38. Minute, kämpften sich Hintringer & Co zurück und konnten nur wenige Minuten später zum 24:24 ausgleichen. Nach einer verbesserten Abwehrleistung und einer anderen Körpersprache konnte man durch ein Tor von Christoph Kornexl in Minute 48 in Führung gehen. Zum Schluss wurde die Partie nochmals richtig spannend: Sechs Minuten vor Ende der Spielzeit lagen die Feldkircher mit 30:28 in Front, doch die Gäste aus Deutschland konnte eine Minute vor Schluss den Ausgleichstreffer erzielen. Die letzte Minute war hektisch und nach einem schnellen Tor durch Florian Hintringer, glich der VfL durch Leonard Real nur wenigen Sekunden vor dem Schlusspfiff zum 31:31 aus.