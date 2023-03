Punktgenaue Unterstützung wird erweitert

Bludenz. „Es freut mich, dass mein Vorschlag Gehör gefunden hat und nun schon in Umsetzung ist."

"Der Heizkostenzuschuss PLUS kommt genau dort an, wo Hilfe not tut“, zeigt sich der Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann mit der Verlängerung und Ausweitung des Heizkostenzuschusses sehr zufrieden.

Nach zahlreichen Gesprächen mit Bludenzer*innen und vielen Rückmeldungen aus der Bevölkerung hat der Bludenzer Bürgermeister das Land aufgefordert, aufgrund der aktuellen Teuerungssituation (vor allem im Bereich der Energiekosten) die Beantragungsfrist zu verlängern, die Einkommensgrenzen auszudehnen und den Auszahlungsbetrag zu erhöhen. Das ist nun geschehen. „Das ist gut so. Auch die sehr unbürokratische Lösung ist zu begrüßen. Diejenigen, die bisher durch den Rost gefallen sind , sollten nochmals einen Antrag stellen“, fordert Tschann die Betroffen auf und verweist gleichzeitig an die zuständige Abteilung im Bludenzer Rathaus oder in den jeweiligen Gemeinden, bei denen sich der Bürgermeister auch bedankt: „Es kommt jetzt einiges an Arbeit auf die Mitarbeiter*innen der Städte und Gemeinden zu. Für diesen Einsatz möchte ich mich herzlich bedanken“, und wiederholt seine Forderung: „Gut wäre es, wenn das Land diesen Mehraufwand ausgleicht.“