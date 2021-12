Punktgenaue Hilfe zur richtigen Zeit

Bludenz. „Mit dem Heizkostenzuschuss kann punktgenau dort geholfen werden, wo Hilfe benötig wird“, betont der Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann die Bedeutung dieser Landesunterstützung.

Im Bludenzer Rathaus wird die Beantragung dieses Zuschusses von den Mitarbeiter*innen der Sozialabteilung abgewickelt. „Bitte wenden Sie sich an unser Team. Gern wird Ihnen dort mit Rat und Tat zu Seite gestanden. Eine telefonische Terminvereinbarung hilft, Wartezeiten zu vermeiden“, verweist Sozialstadträtin Andrea Mallitsch an die zuständigen Stellen im Rathaus. 270 Euro beträgt diese einmalige Unterstützung. In Vorarlberg haben im vergangenen Jahr 12.211 Haushalte einen Heizkostenzuschuss des Landes erhalten. Insgesamt wurden dabei 3,16 Millionen Euro ausbezahlt.