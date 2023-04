Punktereiches Wochenende für Walkers

In der Wolfurter Hockeyarena waren am vergangenen Wochenende die Teams der Walkers im Großeinsatz.

Wolfurt. Großkampftag hieß es am vergangenen Wochenende in der Wolfurter Hockeyarena. Dabei punkteten sowohl die Youngsters, wie auch die Kampfmannschaft.

Siegtreffer 33 Sekunden vor der Schluss-Sirene

Das Walkers U16-Team startete dabei gleich mit einem souveränen 14:3-Erfolg gegen die Fight Pigs Gersau in die neue Saison. Von Beginn zeigten die Wolfurter eine starke Leistung und mit einer 10:1-Führung nach dem zweiten Abschnitt war das Spiel bereits entschieden. Trotzdem blieben die jungen Walkers auch im Schlussdrittel konzentriert und feierten am Ende einen nie gefährdeten 14:3-Sieg. Im zweiten Spiel innerhalb von 24 Stunden ging es für das junge Walkers Team am Sonntag gegen die Alterskollegen aus Sorengo. In einem offenen und spannenden Spiel drehten die Walkers erst im letzten Drittel einen Rückstand und 33 Sekunden vor der Schluss-Sirene gelang den Hausherren der 4:3-Siegestreffer.

Auftakterfolg für U13-Walkers

Auch das U13-Team der Walkers startete mit einem Heimspiel am Wochenende in die neue Saison. Gegen die Gekkos Gerlafingen feierten die jungen Wolfurter nach einem spannenden Spiel einen 14:13 Sieg. Dabei liefen die Walkers über weite Phasen des Spieles einem Rückstand hinterher und erst im letzten Abschnitt glichen die Ländle-Youngsters zum 13:13 aus. Die Entscheidung fiel erst in der vorletzten Spielminute und nach einer schönen Kombination erzielten die Walkers noch den 14:13-Siegestreffer.

Sieg und Niederlage für Kampfmannschaft