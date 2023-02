Punk und zeitgenössischer Zirkus

Das Spielbodenprogramm präsentiert sich in dieser Woche wieder abwechslungsreich.

Dornbirn. Am Donnerstag, 16. Februar „is Punk in the house“ am Dornbirner Spielboden. Die experimentelle Post-Punk-Band Girls in Synthesis (UK) geben ein Konzert in Dornbirn. Textlich befassen sich Girls in Synthesis mit den Erfahrungen der Arbeiterklasse in Bezug auf fragile geistige Gesundheit, soziale Unbeweglichkeit, Gefühle der Machtlosigkeit, Unsicherheit, Angst und die zersetzenden Auswirkungen einer feindseligen Gesellschaft. Musikalisch liefert das Trio harten „noisigen“ Postpunk mit viel Feedback und aggressiver Elektronika.