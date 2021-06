Pumptrack-Spaß beim Habedere

Ab heute ist Lustenau um eine Attraktion reicher: Beim Jugendplatz Habedere kommen Sportbegeisterte voll auf ihre Kosten.

Lustenau Rauf und runter geht’s in der neuen Pumptrack-Anlage beim Lustenauer Sportplatz. Für die nächsten drei Wochen steht gegenüber des Jugenplatzes Habedere ein Parcours mit Wellen und Steilkurven, bei dem Kinder und Jugendliche in ihrer Bewegung gestärkt werden. Die sogenannte Pumptrack-Anlage wurde heute von der Offenen Jugendarbeit und dem Skaterverein aufgebaut. Mit Scootern, Fahrrädern, Skateboards und Inlineskates können sich alle Bewegungsfreudigen austoben. Und sogar die Kleinsten können mit dem Laufrad erste Versuche in der Pumptrack-Anlage wagen.