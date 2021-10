PulsArt mit brillanter Uraufführung

Ensemble für Neue Musik mit furiosem Auftritt am Landeskonservatorium

Das Konzert wurde mit dem „Path of Uneven Stones“ für Solo Piano und Ensemble, der seinen Ursprung in den Rocky Mountains hat, von Komponistin Linda Catlin Smith eröffnet, das feine melodische Fäden behutsam aufbaut sich erst langsam verdichtet.

Zwei Vorarlberger standen im Fokus des fulminanten Auftritts. Martin Skamletz , der im Herbst das Studium bei Herbert Willi abschließt, sah die Uraufführung seines Konzertes für Flöte und dreizehn Instrumente. Ihren großen Auftritt hatte dabei Héléna Macherel , die am Vorarlberger Landeskonservatorium in der Klasse von Nolwenn Bargin studiert.

Herbert Willi selbst, der ebenso unter den Gästen weilte, erlebte eine Aufführung seinen Kleinen Kammerkonzerts „Für 16“ von 1990. Das Konzert in zwei Sätzen mit seinem stürmisch aufbrausenden zweiten Satz, in dem zwei Schlagzeuger sowie Violoncello und Kontrabass eine wichtige Rolle spielen, ist weltweit bekannt und besticht durch seine starke Dynamik, die trotz nahezu mathematischer Struktur spielerische Freiheiten lässt.

Bei „The Viola in my life 2“, einem Repertoire-Stück der Neuen Musik in einem langsamen Grundpuls, tritt die Viola gefühlvoll in Dialog mit sechs weiteren Instrumenten. Dies setzte die zweite Solistin, die Bratschistin Imgesu Tekerler (Klasse Klaus Christa), gekonnt um.