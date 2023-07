Publikumsmagnet „sommerbar23"

Schruns. (sco) „Es wird heiß, Baby!", heißt es im Hauptort des Montafons bei der diesjährigen Sommerbar, auf der Festwiese zwischen Bahngleis und Litzfluss oder - bei Schlechtwetter - in der Kulturbühne.

Das Programm ist einmal mehr umfangreich. Die Veranstaltungsreihe dauert noch bis Sonntag. „Neben Konzerten, Frühschoppen und Kino werden auch Ausstellungen und (Künstler-)Gespräche angeboten, macht die Schrunser MAP Kellergalerie e. V. aufmerksam. Ein niederschwelliges Angebot, welches „fast alle Stilrichtungen abdeckt”, so das Organisationsteam. „Das Motto ,Es wird heiß, Baby!’ kann verschieden gedeutet werden”, erklärt Stefan Ruprecht aus Schruns, der gemeinsam mit Bernhard Breuer und Johannes Haag aus Tschagguns sowie Manfred Schlatter aus Schruns das Organisationsteam der Sommerbar bildet.

“Einerseits verändert sich das Klima und andererseits wird es heiß, weil wir eine lässige Partystimmung haben. Hinsichtlich der Lokalität sind wir endlich angekommen. Diesen Standort hatten wir auch schon im Vorjahr”, informiert Stefan Ruprecht. Hunderte haben die Sommerbar bereits besucht. Als Redner bei der offiziellen Eröffnung am Samstag, die vom Horntrio Kaiserlinde musikalisch umrahmt wurde, konnte Bruno Winkler aus Schruns gewonnen werden. Die Sommerbar möglich gemacht hat laut Stefan Ruprecht der Montafoner Standesrepräsentant und Schrunser Bürgermeister Dipl.-Ing. Jürgen Kuster, MBA, der sich am Sonntagabend unter die Sommerbar-Gäste gemischt hatte. Im Laufe der eineinhalb Wochen kommt ein Teil des Publikums, weil es das Programm kennt und sich von diesem angesprochen fühlt. Andere wiederum gesellen sich dazu, weil sie sich von der feinen Atmosphäre angezogen fühlen, die sie mitbekommen, während sie entspannt der Litz entlang flanieren.

Die einen konsumieren in der Sommerbar Speis und Trank, gehen anschließend wieder weiter; andere indessen verweilen noch stundenlag auf der Festwiese. Die Sommerbar ist eine Veranstaltungsreihe der MAP Galerie, des Jam, des Kulturverein illlitz und der Montafoner Museen. Das Organisationsteam wird von 15 bis 20 Helfenden unterstützt. Manche sind alle zehn Tage mit dabei, andere opfern immerhin einen Tag für den Event, der das Montafoner Kulturprogramm bereichert. In der Sommerbar arbeiten alle ehrenamtlich. Jeder und jede, die bereit ist, bei der Sommerbar mit anzupacken, kann sich mit einem der veranstaltenden Vereine in Verbindung setzen. Der Eintritt zur Sommerbar ist frei, alle Veranstaltungen sind bewirtet. Das noch verbleibende Programm ist auf http://sommerbar.at abrufbar.