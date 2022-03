Publikum außer Reichweite

Lennart Maschmeyer von der ETH Zürich hat am Montag bei "Vorarlberg LIVE" über Propaganda im Internet mit Blick auf den Ukraine-Krieg gesprochen.

Der Krieg in der Ukraine findet nicht zuletzt auch im Internet und am Mobiltelefon statt. Die Auswirkungen der Propaganda und Meinungsmache in den neuen Medien reichen bislang nicht an die Befürchtungen heran, beruhigt Lennart Maschmeyer. Er forscht am Center für Security Studies der ETH Zürich, gerade auch mit Blick auf die Ukraine. „Wir haben gesehen, dass das Fernsehen viel mehr Einfluss auf das Denken der Menschen hat als soziale Medien, wenn es um die Verbreitung von Desinformation geht“, erklärt er am Montagabend in Vorarlberg LIVE.