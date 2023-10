PTS-Schüler schnupperten in Grundberufen

Vier Tage lang sammelten die Schüler des neuen Fachbereichs Erfahrungen in den azv-Werkstätten.

Dornbirn/Hohenems . Von 27 Schülern fand es nur einer gemütlicher in der Schule, alle anderen fanden die Projektwoche im azv (Ausbildungszentrum Vorarlberg) spannender als den Regelunterricht. Vier Tage lang konnten die Schüler des neuen Fachbereichs Handwerk plus der PTS (Polytechnische Schule) Dornbirn in verschiedene Grundberufe hineinschnuppern. In Kleingruppen sammelten sie jeweils einen Vor- und Nachmittag handwerkliche Erfahrungen in den Bereichen Elektro, Malerei, Tischlerei und Metall. Das azv stellte dafür seine Werkstätten und seine Fachausbilder zur Verfügung.

In jedem Bereich fertigten die Schüler ein Werkstück an, das sie am Ende des Tages mit nach Hause nehmen konnten. So konnten sie in der Praxis herausfinden, welche Tätigkeiten ihnen liegen und welche nicht. „In den Werkstätten des azv standen den Schülern ganz andere Werkzeuge zur Verfügung als bei uns in der Schule. Außerdem wurden sie von Fachkräften aus den jeweiligen Bereichen angeleitet und konnten so einmalige Erfahrungen sammeln“, sagt Alexander Karu, Fachbereichsleiter Handwerk plus. Die Schüler schnupperten nicht nur in die Berufe, sondern auch in die Arbeitswelt hinein und waren in ihrer Ausdauer gefordert. „Es war nicht nur interessant, Verschiedenes auszuprobieren, sondern wir hatten auch viel Spaß dabei. Dabei konnten wir uns auch mit den Lehrlingen des azv austauschen“, reflektierte Nina Wiedemann, 14 Jahre.