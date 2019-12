PTS Dornbirn gewinnt Lehrlings-Casting

Zum zweiten Mal in Folge gewinnt die Polytechnische Schule Dornbirn das Lehrlings-Casting für Baulehrlinge.

Bereits Ende November trafen sich 60 Bau-Nachwuchstalente aus ganz Vorarlberg im MAZ (Maurerausbildungszentrum) in Hohenems, wo sie den ganzen Tag auf dem Prüfstand waren. Auf fünf Stationen konnten sie ihr Wissen und Können zeigen: Die Leistungsüberprüfung ging vom Allgemeinwissen über sportliche Fähigkeiten, Deutsch und Mathematik bis hin zum handwerklich-praktischen Können beim Mauern. Die Jugendlichen mauerten einen Kamin und mussten dabei die Ziegelsteine im Winkel mit den passenden Stoßfugen so setzen, dass die einzelnen Schichten nicht nur perfekt in der Waage waren, sondern auch das Höhenmaß mit den Mörtelschichten eingehalten wurde.

Das Lehrlings-Casting wurde heuer zum dritten Mal von der Wirtschaftskammer und dem MAZ organisiert. Dieser Bewerb fungiert auch als Drehscheibe für die Zukunft der Baulehrlinge. Baufirmen aus dem ganzen Land hatten ihre Vertreter geschickt, um die Teilnehmenden zum Schnuppern in ihre Betriebe einzuladen. So konnte schon die eine oder andere Lehrstelle angebahnt werden. Diese win-win-Situation für zukünftige Lehrlinge und Baufirmen begeistert auch den Direktor Elmar Rümmele von der PTS Dornbirn, weshalb alle Schüler aus dem Fachbereich Holz/Bau am Casting teilnahmen. „Ich bin sehr zufrieden mit den Leistungsträgern der nächsten Generation, die bei uns in der Polytechnischen Schule Dornbirn auf den Berufseinstieg vorbereitet werden“, so der Direktor.