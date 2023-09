Prügelvideo von Kadyrows Sohn ruft in Russland Diskussionen hervor

Ein vom tschetschenischen Machthaber Ramsan Kadyrow veröffentlichtes Video, wie sein 15-jähriger Sohn einen wehrlosen Mann verprügelt, hat in Russland heftige Reaktionen hervorgerufen.

Er sei stolz auf seinen Sohn, kommentierte der Tschetschenenführer das Video von Adam Kadyrow. Beim Opfer soll es sich um einen 19-Jährigen handeln, der im Mai wegen einer öffentlichen Koran-Verbrennung festgenommen und später in die russische Teilrepublik Tschetschenien verlegt worden war.

Es wurden aber auch Forderungen nach einer Strafverfolgung des Jugendlichen laut. Der Kreml wollte den Skandal am Dienstag nicht kommentieren.

all

all

self

self

Verschleppung, Folter, Mord

all

all

self

self

Bürgerrechtler werfen Kadyrow und der Führung in Tschetschenien seit Jahren schwere Menschenrechtsverletzungen wie Verschleppung, Folter und Mord vor.

"Videobeweis für ein Verbrechen"

all

all

self

self

Keine Kritik aus Tschetschenien

In Tschetschenien selbst gab es keine Kritik am Video. So bezeichnete Kadyrows Cousin Adam Delimchanow, Abgeordneter des russischen Parlaments, die Misshandlungen als "ein würdiges Beispiel für Gleichaltrige".