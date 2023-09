Im Jahr 2023 geriet der tschetschenische Präsident aufgrund schwerer gesundheitlicher Probleme in den Fokus, die auf eine mögliche Vergiftung hindeuteten.

Verlässliche Quellen

Kadyrow vergiftet?

Im Jahr 2023 begannen Gerüchte zu kursieren, dass Kadyrow an einer schweren Nierenstörung leide, die möglicherweise auf eine Vergiftung zurückzuführen sei. Elkham Suleimanow wurde beschuldigt, für diese Vergiftung verantwortlich zu sein. Dies führte zu einer harten Reaktion von Kadyrow, der seinem eigenen Leibarzt misstraute.

Das Misstrauen gegenüber Suleimanow in Kadyrows Gefolgschaft nahm zu, als sich der Gesundheitszustand des tschetschenischen Präsidenten dramatisch verschlechterte. Kadyrows Untergebene versicherten ihm, dass er das Opfer einer Vergiftung geworden sei.

Absichtliche Injektionen

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Suleimanow Kadyrow persönlich bestimmte Injektionen verabreicht haben soll. Dies löste weiteres Misstrauen aus. Am 25. Oktober 2022 kündigte die Regierung in Grosny an, dass Suleimanow auf eigenen Wunsch von seinem Posten als stellvertretender Premierminister zurücktreten werde. Diese Erklärung wirft jedoch mehr Fragen auf, als sie beantwortet.