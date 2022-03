Liveblog zum Ukraine-Krieg

Hier finden Sie die aktuellsten News zum Ukraine-Krieg.

Russlands Armee weitet ihre Offensiven im Westen und Osten der Ukraine aus und rückt auf die Hauptstadt Kiew vor. Laut Medien wurde in der Nacht zu Samstag mindestens drei Mal Luftalarm ausgelöst. Dem US-Sender CNN zufolge war in Kiew aus der Ferne "minutenlanger" Beschuss zu hören. Auch andere ukrainische Städte meldeten Kämpfe und Beschuss. Extrem dramatisch blieb die Lage in der Hafenstadt Mariupol. Am Freitag war erstmals die Industriestadt Dnipro attackiert worden.