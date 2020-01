Prüfungsrekord, speiende Stars und neue Fronten gegen Danni

Prüfungsrekord am 7. Tag im Dschungelcamp! Danni tritt zum 7. Mal in Folge zu einer Prüfung und zum 4. Mal zusammen mit Elena an.

Noch nie in 14 Staffeln mussten zwei Stars so oft gemeinsam ran. Außerdem formiert sich mit den Lästerschwestern Elena und Sonja eine Front gegen Danni.

Dschungelprüfung "Kaffee und Fluchen"

Schwarzwälder Kirschtorte, Pflaumenstreusel, Fruchttörtchen, Donuts und Sachertorte gehören zur Auslage eines jeden guten Cafés. Wenn sich das Café aber im australischen Dschungel befindet, sind diese süßen Delikatessen vergammelte Kuchen aus toten Tieren und Insekten.

Danni und Elena müssen in diesem Horror-Café in der Dschungelprüfung "Kaffee und Fluchen" dinieren, um elf Sterne zu erspielen. Die Büchner-Witwe tritt zum 7. Mal in Folge zur Prüfung und zum 4. Mal mit Elena an – Rekord: Noch nie in 14 Staffeln mussten zwei Camper so oft gemeinsam zu den Prüfungen.

Ein Sechs-Gänge-Menü wird den zwei Damen kredenzt. Jeder Gang hat ein Zeitlimit. Teller und Münder müssen leer sein, um Sterne zu gewinnen. Zwei Sterne konnten die Beiden schlussendlich ergattern.

Nach der Prüfung platzt Elena dann auf dem Rückweg ins Camp der Kragen: "Du hättest mir kurz sagen können, ich trinke das alleine. Ich hätte Danke gesagt! Du machst hier eine Show."

Danni wehrt sich lautstark: "Das tut mir leid. Ich wollte dir nur ein Stück zurückgeben, was du bisher für mich getan hast! Ich wollte mich nicht in die Mitte stellen und eine Show machen. Das habe ich nicht nötig. Ich will noch nicht mal Dschungelkönigin werden. Ich werde das gar nicht schaffen, so weit zu kommen." Elena glaubt nicht, was sie hört: "Danni, da lügst du. Du willst doch auch die Krone. Warum machst du immer dieses Mitleidding? Du willst immer hören, doch du schaffst es. Ich habe echt das Gefühl, dass du, sobald die Kamera angeht, genau weißt, was du sagen musst, was bei den Zuschauen gut ankommt." Wie zwei hysterische Furien stehen die beiden Camperinnen im Dschungel und diskutieren …

Rückkehr ins Camp nach Zoff

"Danni und ich haben Zoff. Ich bin gerade richtig wütend", so Elena kochend vor Wut zu Sonja, als sie im Camp ankommt. "Ich habe gerade so krass mit ihr diskutiert. Ich bin nicht der Mensch, der alles für sich behält. Und wenn ich das Gefühl habe, dass hier jemand eine Show abzieht, dann sage ich das! Es ist einfach genug. Ich habe jetzt etwas in der Prüfung erlebt und weiß jetzt nicht mehr, was ich denken soll. Ich bin komplett schockiert." Prince Damien und Raúl kommen dazu. Sie haben mitbekommen, dass es Ärger gab, aber Danni will nicht darüber reden. Und während Elena erklärt, was vorgefallen ist, lässt Danni dann doch wenige Meter entfernt so richtig Dampf ab und brüllt: "Mir wird hier ständig unterstellt ich mache eine Show. Ich kann das nicht mehr hören! Ich raste komplett aus! Ich habe es nicht nötig eine Show zu machen und schon gar nicht auf dem Rücken von meinem verstorbenen Mann. Ich will kein Mitleid, ich will gar nichts! Jeder, der denkt, ich mache eine Show, der sollte sich schämen. Ich habe keinen Bock mehr, ich lasse mir sowas nicht unterstellen." Wütend stapft Danni in Richtung Dschungeltelefon.

Lästerschwestern

Große Erleichterung bei Elena: Sonja denkt genauso über Danni wie sie! "Jemand, der alles für den verstorbenen Mann macht, der ist ja unantastbar!", so Sonja, die mit Elena auf einem der Feldbetten die Köpfe zusammensteckt. Die Schauspielerin kann gar nicht weiterreden, denn Elena springt laut rufend auf: "Danke, danke! Genau das! Genau das habe ich ihr auch ins Gesicht gesagt, dass das alles bei ihr doch nur mit Mitleid zu tun hat. Was ihr passiert ist, das ist furchtbar, das wünscht man niemandem…" Sonja bringt den Satz zu Ende: "… aber das muss man doch nicht immer mit dem Dschungel verbinden. Und immer dieses `ich habe es ihm versprochen‘. Ich kann es nicht mehr hören. Warum vermische ich einen so großen, essentiellen Schmerz, meinen Verlust mit Entertainment. Was hat der arme Mann damit zu tun? Damit ist sie aber unantastbar! Ich glaube, dass es Zuschauer gibt, die das durchschauen, aber die meisten nicht. Und dass sie dann auch noch Intrigen macht, alles hier schlecht macht und sich so das Krönchen sichern will." Achtung! Feind hört mit! Nur wenige Meter entfernt läuft Danni mit Claudia durch den regnerischen Dschungel: "Kriegst du das mit? Ich höre, wie sie reden, meinen Namen sagen. Das ist das, was ich hier nie machen wollte und hier nie im Dschungel machen werde: Lästern!"

Nachtwache Sonja und Markus

Jetzt wird Klartext gesprochen: Markus und Sonja sprechen bei ihrer gemeinsamen Nachtwache über Danni. "Die ist so ein bisschen psycho mäßig", so der RTL-Superhändler. "Falls ich mal nach Mallorca komme, darf ich nicht alle besuchen, die da sind, das weiß ich jetzt schon."

Sonja hat auch ihre Probleme mit Danni: "Dieser Ton, in dem mit uns geredet wird, der Raum, der uns genommen wird. Lustigerweise nachdem ich das gesagt habe, hat die plötzlich funktioniert und war höflich!" Ist das eine Strategie? Will Danni, wie alle anderen Camper um jeden Preis gewinnen? "Das gilt für mich überhaupt nicht. Da zeige ich lieber Haltung", so die Schauspielerin. "Ich möchte doch nicht so ein schleimiger Gutmensch sein. Wie das aufgenommen wurde, wenn man jemandem widerspricht. Keiner hat was gesagt. Ich bin wirklich erschrocken! Jeder versucht, nicht anzuecken!"