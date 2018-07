Prozess um Ehedrama heute fortgesetzt

Feldkirch - Am Landesgericht Feldkrich geht heute das Verfahren rund um die Frage – Mord oder Totschlag weiter. Der Angeklagte hatte im Jänner 2017 mit mehreren Messerstichen seine Frau getötet.

Jetzt wird das Verfahren nach Aufhebung des Ersturteils durch den OGH wiederholt. Am Plan stehen heute Zeugeneinvernahmen. Es sind auch wieder einige interessierte Zuhörer gekommen.

Am Vormittag werden etliche Personen befragt, am Nachmittag sind die Kinder des Mannes als Zeugen geladen. “Bei deren Einvernahme wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen”, nahm der vorsitzende Richter Martin Mitteregger bereits heute Vormittag vorweg.

Als erster Zeuge wurde heute der 44-jährige Bruder des Opfers einvernommen. Er gab bei der Polizei damals an: “Ich gehe davon aus, dass die Tat von langer Hand geplant war”. Damit belastet der den Angeklagten schwer.

Heute relativierte er, dass er das vermutete, weil von Scheidung die Rede war. “Ich glaube, dass mein Schwager fürchtete, dass sich seine Frau im Zuge des Scheidungsverfahrens das gemeinsam erwirtschaftete Vermögen unter den Nagel reißen wollte”, so der Zeuge. Außerdem sei sein Schwager sehr eifersüchtig gewesen, so der Bauarbeiter. Handfeste Äußerungen, in denen der Angeklagte Pläne schmiedete, gibt es keine. Vielmehr ist die erste Zeugenaussage eine Summe von Vermutungen, Geschichten vom Hörensagen und anderes.