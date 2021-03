Prototyp für Skitourenlenkung im Montafon entwickelt

Neue Lenkungsmaßnahmen im Gelände sollen Wintersportlerinnen und Wintersportlern als Orientierungshilfe dienen, um sensible Wald- und Wildlebensräume zu meiden.

Am Beginn einer sicheren Skitour steht eine ordentliche Planung. Wie steht es um das Wetter und die Lawinensituation? Und worauf ist im Zusammenhang mit sensiblen Wildlebensräumen zu achten? Trotz gewissenhafter Planung zuhause ist es für viele Wintersportlerinnen und Wintersportler vor Ort im Gelände oftmals nicht klar ersichtlich, welche Bereiche zum Schutz von Wildtieren gemieden werden sollen. Das Ergebnis lässt sich jeden Winter aufs Neue beobachten – es wird dort gefahren, wo eigentlich nicht gefahren werden sollte.

Mit einem neuen Lenkungskonzept des Projekts „Naturverträglicher Wintersport im Montafon“ in Kooperation mit dem Landesprogramm „Respektiere deine Grenzen“ soll nun die Orientierung im Gelände im Nahbereich von sensiblen Wald- und Wildlebensräumen erleichtert werden.

Hierfür kommen in ausgewählten Projektgebieten leuchtend orange Bojen zum Einsatz, die in der Schneelandschaft auf weite Distanz sichtbar sind und den Wintersportlerinnen und Wintersportlern den „richtigen Weg“ ins Tal weisen. Für die Lenkung entlang von ausgewiesenen Korridoren werden zusätzlich einheitlich bedruckte Lenkungspfeile eingesetzt.