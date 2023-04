Protestcamp für Kinderrechte: „Jetzt schlägts 13!“

Sei auch du beim Protestcamp dabei: ob als Mit-Camper*in, Zuhörer*in, Sänger*in, Künstler*in, Poetry Slammer*in, Helfer*in, Suppenköch*in oder Ideengeber*in - die Jugendbotschafter*innen freuen sich über jede Unterstützung!

Kriege in der Ukraine und an unzähligen anderen Schauplätzen der Welt sorgen aktuell für unsägliches Leid von Kindern. Fernab der Weltöffentlichkeit wachsen so Millionen Kinder und Jugendliche unter kaum vorstellbaren Bedingungen in Flüchtlingslagern auf. Die Jugendbotschafter*innen der Caritas Auslandshilfe wollen mit ihrem Protestcamp auf dem Dornbirner Marktplatz von Samstag, 15., auf Sonntag, 16. April, ein Zeichen der Solidarität setzen und damit die politischen Entscheidungsträger in Österreich für mehr Engagement auf internationaler Ebene gewinnen.

„Es ist fast zwei Jahre her, dass wir unsere Zelte auf dem Dornbirner Marktplatz aufgeschlagen haben und für 24 Stunden versucht haben, das nachzuempfinden, was viele tausende Kinder, Frauen und Männer täglich in Flüchtlingslagern erleben müssen“, berichtet die Jugendbotschafterin Beatrice Längle-Hagen. „Und das Erschreckende ist: Jetzt – zwei Jahre später – hat sich so gut wie nichts geändert, die Thematik ist dieselbe geblieben. Die Rechte von Kindern und ihren Familien werden in diesen Camps mit Füßen getreten“, macht sie aus ihrer Enttäuschung über fehlende Taten der internationalen Politik keinen Hehl.

„Und wir sehen weiterhin zu! Es reicht! Jetzt schlägts 13!“ Die Jugendbot-schafter*innen möchten mit einem zweiten Protestcamp auf dem Dornbirner Marktplatz ihre Solidarität mit den Kindern und Familien, die unter unmenschlichen Bedingungen ihr Leben meistern müssen, nochmals deutlich unterstreichen. „Wir schlagen erneut unsere Zelte auf und rufen zum stillen aber hoffentlich wirkungsvollen Protest auf,“ so Beatrice Längle-Hagen. Auch Lisa Schörgenhofer hat beim ersten Protestcamp mitgemacht. Sie hat die Nacht damals sehr intensiv erlebt und versucht, sich in die Lage von jenen Personen zu versetzen, für die die verheerenden Zustände in Flüchtlingslagern Alltag ist. „Dabei ist mir einmal mehr unsere privilegierte Position bewusst worden“, so die junge Frau.

Auch zahlreiche Vorarlberger Künstler*innen unterstützen die Anliegen der Jugendlichen und haben bereits ihr Mitwirken zugesagt: unter anderem „Puma“- alias Christian Kutzer, Wolfgang Verocai, Nnella, Poetry Slammer Ivo Ivica Mijajlovic mit weiteren Slammer*innen sowie der „Frechdachs-Chor“.

„Sei auch du beim Protestcamp dabei: ob als Mit-Camper*in, Zuhörer*in, Sänger*in, Künstler*in, Poetry Slammer*in, Helfer*in, Suppenköch*in oder Ideengeber*in – wir freuen uns auf Unterstützung,“ so Antonella Oyhenart. Vor Ort besteht auch die Möglichkeit, den Appell an die politischen Verantwortungsträger auf der österreichischen Bundesebene zu unterstützen. Die Jugendbotschafter*innen appellieren an die Bereitschaft verschiedener Amtsträger den guten internationalen Ruf Österreichs bei humanitären Themen zu nutzen, um überall im Ausland andere Politiker*innen zu mehr Engagement für den Schutz der Kinder anzusprechen. Viele Stimmen für die Kinder schaffen hoffentlich die entscheidende Veränderung in den Köpfen der Erwachsenen, so die Hoffnung der Jugendbotschafter*innen.

Jetzt schlägts 13!

Protest-Camp

Wann: Samstag, 15. April, 14 Uhr bis Sonntag, 16. April 2023, 12 Uhr

Wo: Dornbirner Marktplatz

Veranstalter: Jugendbotschafter*innen für UN-Kinderrechte &SDG, Caritas Auslandshilfe in Zusammenarbeit mit der OJAD, Vorarlberger Pfadfinder*innen, Jugendabteilung der Stadt Dornbirn