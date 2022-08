Protest von Tierschützern: Kein Almabtrieb im Allgäu

In Maierhöfen im Westallgäu gibt es heuer keine Viehscheid-Veranstaltung. Die Älpler sahen sich mit heftigen Protesten von Tierschützern konfrontiert.

Nicht nur in Vorarlberg, auch im benachbarten Allgäu finden im September die traditionellen Alpabtriebe statt. Dort werden sie "Viehscheid" genannt. Doch die beliebte Tradition ist in Gefahr. Ganz abgesagt wurde die Viehscheid schon in Maierhöfen (Landkreis Lindau).