Protest-Nachspiel, Goldmedaille und Musik-Festival

„Vorarlberg LIVE“ am Mittwoch mit Moderator Joachim Mangard den Gästen Marina Hagen von Extinction Rebellion, World University Games Goldmedaillengewinnerin Isabel Posch und Alfred Vogel vom Bezau Beatz Festival.

Wie die VN am Mittwoch berichteten, hat der Protest von Extinction Rebellion auf der Zuschauertribüne des Vorarlberger Landtags im Dezember 2022 ein rechtliches Nachspiel für die Bundespolizei. Das Landesverwaltungsgericht sah die Sprecherin von Extinction Rebellion, Marina Hagen-Canaval im Recht. So muss ihr der Bund 737,60 Euro zahlen, da das Vorgehen eines Beamten der Landespolizeidirektion Vorarlberg bei der Räumung des Saals, insbesondere von Hagen-Canaval, als geeignet, die Menschenwürde zu verletzen und den Eindruck einer voreingenommenen Polizei zu vermitteln. Über das Urteil spricht Hagen-Canaval am Mittwoch in „Vorarlberg LIVE“.